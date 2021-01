Regno Unito: cinque adolescenti arrestati per omicidio di un 13enne a Reading

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro ragazzi e una ragazza tra i 13 e i 14 anni sono stati arrestati a Reading, in Inghilterra, per l'accoltellamento e l'uccisione di un ragazzo 13 enne nella stessa città. Gli agenti di polizia erano stati chiamati ad intervenire intorno alle 16 di domenica pomeriggio in seguito a diverse segnalazioni di un accoltellamento, ma una volta giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. La polizia, nonostante il fermo dei cinque giovani, ha dichiarato che "una vasta indagine rimane attiva", chiedendo a chiunque abbia delle prove o dei filmati delle pur numerose telecamere di sorveglianza privata nella zona, di farsi avanti.(Rel)