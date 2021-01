Molise: prima seduta del 2021 del consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Molise tornerà a riunirsi, su convocazione del presidente Salvatore Micone questa mattina per la prima seduta del nuovo anno e per l'esame di un lungo ordine del giorno. Nella prima parte dei lavori l'assemblea discuterà una serie di documenti politici, fra questi spiccano alcuni ordine del giorno riguardanti il "Mantenimento e operatività di tutti i reparti e servizi degli Ospedali di Termoli, Agnone, Isernia e Venafro e implementazione di servizi sanitari nella struttura dell'Ospedale Vietri di Larino con la riattivazione della camera iperbarica, il potenziamento della riabilitazione e dell'Hospice"; "Anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: Incentivare un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti come previsto nell'obiettivo 8 dell'agenda 2030 dell'Onu"; Nomina delle "Commissioni Mediche Sanitarie per gli accertamenti in materia di minorazioni e malattie invalidanti e per l'accertamento dell'handicap presso i Distretti Socio-Sanitari" e le interpellanze riguardanti lo schema di convenzione per la progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria del viadotto Sente Longo lungo la Strada Provinciale 86 "Istonia"; "Verifica e monitoraggio Casa Rifugio, Centri Antiviolenza (Campobasso, Isernia e Termoli) e sportelli di ascolto per l'assistenza a donne, sole e con figli minori, vittime di violenza". (segue) (Gru)