Roma: incendio in un hotel occupato da extracomunitari, vigili del fuoco sul posto

- Un incendio è divampato questa mattina in un albergo in disuso, hotel Pavia, attualmente occupato da extracomunitari, in via Gaeta, a pochi passi da piazza della Repubblica a Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Al momento non risultano coinvolte persone. Il rogo si è sviluppato su tre piani: oltre agli arredi in fiamme anche una parte del tetto della struttura che è crollato, rendendo difficoltoso l’intervento dei pompieri. Sul posto anche carabinieri e personale del 118.(Rer)