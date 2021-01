Regno Unito: governo prepara pacchetto da 112 milioni di euro per aiuto ai pescatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico starebbe studiando un pacchetto di misure da 100 milioni di sterline (circa 112 milioni di euro) per "ricostruire" la flotta di pescherecci del Regno Unito, in modo da permettere al Paese di trarre il massimo vantaggio possibile dalle quote che saranno via via lasciate dall'Unione europea nei prossimi cinque anni, come previsto dall'accordo commerciale post-Brexit firmato il 30 dicembre. Lo schema di aiuti era stato promesso lo scorso mese, in seguito a veementi proteste da parte di molti pescatori, che accusavano il governo di aver "svenduto" l'industria della pesca all'Unione europea allo scopo di ottenere un accordo commerciale prima dello scadere dei termini. Lo schema dovrebbe permettere agli equipaggi britannici di espandere il numero di imbarcazioni disponibili, e procurarsi attrezzature che permetteranno la cattura di specie tradizionalmente sinora pescate da francesi e olandesi, che non hanno mercato nel Regno Unito. Il pacchetto di misure sarà inoltre anche utilizzato per assicurarsi che l'industria possa gestire, a terra, il pescato aggiuntivo. (Rel)