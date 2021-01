Moldova: prorogati i contratti di fornitura e transito di gas naturale con Gazprom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I contratti in vigore per il transito e la fornitura di gas naturale in Moldova da parte della società russa Gazprom sono stati prorogati di un anno. L'annuncio è fatto dal servizio di pubbliche relazioni di Moldovagaz (società statale di distribuzione del gas in Moldova), sul sito web della compagnia. Secondo la fonte citata, tali atti sono stati approvati nella riunione del Consiglio degli osservatori della società. Anche un anno fa, il 31 dicembre 2019, le parti hanno deciso di prolungare i contratti di un anno. "Durante la validità dei contratti, si applica la stessa formula europea per la fissazione dei prezzi di acquisto del gas naturale, una formula basata sul valore medio aritmetico del prezzo di vendita del gas naturale di Gazprom nei paesi europei e sulle quotazioni dei prodotti petroliferi", ha detto il fornitore. Nel 2018, la Moldova ha acquistato gas a un prezzo medio annuo di 217,46 dollari per 1.000 m3. Un anno dopo, il prezzo medio annuo è salito a 233,67 per 1.000 m3. (Rob)