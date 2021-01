Abruzzo: bilancio Regione, le preoccupazioni dei sindacati per i tagli al Tpl (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i sindacati confederali dei Trasporti inevitabile è il raffronto con le altre Regioni: "La drammaticità di quanto sta avvenendo in Abruzzo è testimoniata dalle scelte operate in altre Regioni. Si passa dai 162 milioni di euro confermati dalla Regione Sicilia, che peraltro non gode dei contributi statali del Fondo Nazionale Trasporti, alla decisione della Toscana che non solo rifinanzia per intero il settore, ma decide di indicizzare le somme stanziate e di aumentarle di 8 milioni da dedicare ai servizi per la riapertura delle scuole. In Veneto, Calabria e Friuli previsti stanziamenti costanti e con carattere di priorità. La fotografia che ne deriva è di una generalizzata consapevolezza politica, indipendente dal colore delle maggioranze, che non si riscontra in Abruzzo, fanalino di coda anche per quanto attiene il sistema degli affidamenti mediante gara che impone la necessità di un confronto sino ad oggi dribblato dalla Regione, con buona pace delle clausole sociali". Infine, un accenno al mancato rinnovo del Ccnl di settore ed alle criticità presenti nella Tua Spa ( la società di trasporto regionale).:"Il Trasporto Pubblico Locale ha permesso la continuità sociale e produttiva nei periodi peggiori del lockdown. Ebbene, i lavoratori del settore sono ancora in attesa del rinnovo del Contratto di Lavoro scaduto il 31 dicembre 2017, un tema questo nel quale si registra l'ostruzionismo tattico delle Associazioni Datoriali". (Gru)