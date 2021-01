Imprese: Catalfo, continuerà lo stop ai licenziamenti per le aziende in crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 31 scadono lo stop ai licenziamenti e la Cig Covid gratis per le Imprese. Si temono un milione di disoccupati. "Faremo un ragionamento per le aziende in forte crisi - spiega il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo a "la Repubblica" - per loro si può pensare di allungare stop e Cig. L'obiettivo è evitare lo tsunami occupazionale, formare i lavoratori in transizione, ricollocarli altrove se l'impresa non riparte. Confidiamo poi nella campagna vaccinale e nei suoi effetti positivi sull'economia". "Nel prossimo decreto, - continua - dopo la richiesta di nuovo scostamento, andrà subito rifinanziata la Cassa integrazione legata però alla perdita di fatturato. Il fondo per l''anno bianco' degli autonomi salirà da 1 a 2,5 miliardi, consentendo la decontribuzione totale alle partite Iva con cali di entrate". Poi il ministro anticipa anche "un'importante politica attiva — la Industry Academy — un programma incentivato per favorire la sinergia tra imprese e università, Istituti tecnici superiori e Regioni. E superare il mismatch: le imprese cercano profili che non trovano, ma che possono essere formati. Allungheremo la Naspi per gli over 50 o vicini alla pensione. Metteremo altre risorse sul Reddito di cittadinanza, tra 800 milioni e 1 miliardo. Le domande sono salite del 25 per cento con la pandemia", ha concluso Catalfo.(Res)