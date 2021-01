Governo: Renzi al "Corriere della Sera", non si andrà a votare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore nonché leader di Italia Viva, Matteo Renzi, non sembra aver paura delle elezioni. "Io non ho paura di niente, - dice al "Corriere della Sera" - meno che mai della democrazia. Quanto ai diciotto senatori di Italia viva, sono orgoglioso di loro: stanno resistendo a ogni forma di pressione, di lusinga, di minaccia. Ci sono quotidiani che organizzano mail bombing e finti profili pagati per attaccarli sui social. Ma sono diciotto persone serie. Che sanno fare politica. E che non hanno paura delle elezioni". Per due motivi. "Uno, - continua l'ex premier - perché le elezioni non fanno paura a chi è abituato a misurarsi con il consenso come i nostri colleghi che vengono da una bella gavetta: più della metà di loro ha fatto il sindaco o l'amministratore locale, ha preso voti con le preferenze, non è alla prima esperienza. Il secondo motivo è ancora più chiaro: tutti sanno che non ci saranno elezioni. Dobbiamo aprire le scuole, non i seggi. Dobbiamo aumentare il numero dei vaccinati, non dei candidati. Dobbiamo scrivere il Recovery plan, non i libri dei sogni elettorali. Le elezioni fanno paura a chi verrebbe politicamente decimato come i trecento parlamentari del Movimento Cinque Stelle, non ai diciotto senatori di Italia viva", ha concluso Renzi.(Res)