Governo: ministra Bonetti, pronta a lasciare

- La ministra della Famiglia, Elena Bonetti, in una intervista a "la Repubblica" si dice pronta a fare le valigie. "Sono sempre pronta. Lo sono stata quando ho accettato l'incarico di ministra e lo sono adesso, sia a continuare che a lasciare. Le mie dimissioni comunque sono già pronte. Sono una scout, una matematica, una professoressa universitaria e ho sempre pensato che la mia presenza al governo è un esempio del fatto che le istituzioni possono essere abitate dall'impegno e dalla libertà di una cittadina". "Ma se l'azione politica - continua - è in contrasto con i propri principi, smette di essere servizio per diventare semplice esercizio di potere per il potere. E in quel caso lasciare diventa necessario, come atto di coscienza". La ministra osserva che "in un momento tanto drammatico di pandemia e di crisi, la politica ha il dovere della verità e della trasparenza, per trovare mediazioni nell'interesse generale. In tutti i passaggi occorrono chiarezza, confronto e condivisione. Per me non è concepibile chiudere gli occhi davanti a provvedimenti da approvare senza averli prima conosciuti e condivisi, come invece è accaduto per il Recovery Plan", ha concluso Bonetti.(Rin)