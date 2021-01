Covid: ministro Boccia, servono ancora rigore e serietà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci saranno anche restrizioni di livello nazionale, come il divieto di spostamento tra Regioni o tra Comuni nei week-end. "Limitare gli spostamenti sarà ancora necessario così come mantenere le restrizioni nei giorni festivi, ma le misure territoriali hanno funzionato e continueranno a caratterizzare anche i prossimi provvedimenti. Le restrizioni inserite nelle festività di Natale hanno evitato l'esplosione dei contagi nella fase più difficile dell'anno". "Le festività di dicembre - continua il ministro - erano molto più rischiose di Ferragosto, come dimostrano tutte le misure assunte in ogni parte del mondo. Gli scienziati e i tecnici del governo stanno facendo un lavoro prezioso e c'è unità politica tra Stato e Regioni nel difendere le ragioni del rigore", ha concluso Boccia. (Res)