Germania: “Bild”, Merkel deve spiegare fallimento campagna di vaccinazione contro il Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera ha trascurato il fatto che “l'amministrazione dell'Ue non è abbastanza efficiente” da poterle trasferire “la responsabilità di innumerevoli vite umane in Germania e in Europa”. In un confronto internazionale, “l'Ue ha fallito in questo compito storico”. In particolare, l'Ue “gestisce in maniera solidale la carenza di vaccino, invece di organizzare l'aiuto in modo pragmatica e rapida”. Per il “Bild”, inoltre, Merkel è rimasta “finora in silenzio” sulla “disfatta” della campagna di vaccinazione e ora dovrebbe spiegarne le cause. Si tratta “soprattutto” di un atto dovuto agli anziani che oggi “temono per la propria vita, poiché non possono essere vaccinati”. Secondo il “Bild”, Merkel “può ancora non soltanto spiegare gli errori del passato, ma anche correggerli con tutte le sue forze. Sarebbe davvero grandioso”. (Geb)