Istruzione: Azzolina, basta accanirsi sulla scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 7 gennaio è previsto il ritorno a scuola degli studenti delle superiori al 50 per cento, ma in queste ore sembra ci sia un ripensamento. "Posso confermare la volontà del governo di riaprire - spiega la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina a "Il Fatto Quotidiano" -. Avremmo voluto farlo a dicembre, ma abbiamo rimandato su richiesta delle Regioni. Poi avremmo voluto tornare al 75 per cento e invece abbiamo accolto il suggerimento del 50. Abbiamo collaborato: ora è arrivato il tempo di tornare in classe". "La scuola - continua - è un servizio pubblico essenziale, non si può continuare a sacrificare i ragazzi né pensare che la didattica a distanza possa sostituire quella in presenza". Il problema è se aumentano i contagi. "Tutte le decisioni richiedono la prudenza che finora ci ha guidati. Continueremo a seguirla. E' chiaro però - osserva la ministra - che se in questo momento sale la curva dei contagi non può essere colpa delle scuole superiori, visto che sono chiuse da due mesi". Scuole chiuse, ma negozi aperti. Non è stato un sacrificio vano. "Possiamo dire che la scuola ha fatto la sua parte. Se dovessero servire nuove misure di contenimento, ora bisognerebbe cercarle in altri settori", ha concluso Azzolina. (Res)