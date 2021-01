Cina: Covid, diagnosticato nel Guangdong un caso della variante britannica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un caso della variante del coronavirus localizzata per la prima volta nel Regno Unito è stato rilevato nella provincia del Guangdong, nella Cina meridionale. Lo ha reso noto il Centro provinciale per il controllo e la prevenzione delle malattie nella giornata di ieri, 3 gennaio. L'individuo positivo al ceppo virale è un cittadino cinese di 18 anni che studia nel Regno Unito. È arrivato nella capitale della provincia Canton (Guangzhou) il 4 dicembre ed è stato immediatamente messo in quarantena, risultando poi positivo al coronavirus. L'analisi del sequenziamento genico eseguita il 27 dicembre ha mostrato che il paziente era affetto dalla variante di coronavirus B117, che assomiglia molto al ceppo recentemente riportato nel Regno Unito. La variante è stata confermata sabato a seguito di un doppio controllo del sequenziamento ad alto rendimento. Secondo il centro, la variante del coronavirus B117 ha una capacità di trasmissione più forte ma i suoi sintomi, il tasso di mortalità e il rischio di casi gravi sono sostanzialmente gli stessi. I vaccini che sono stati sviluppati sono anche efficaci contro il nuovo ceppo.(Cip)