Cina: Covid, 33 nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore

- La Commissione sanitaria nazionale cinese ha ricevuto segnalazioni di 33 casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, inclusi 13 casi trasmessi localmente e 20 importati. Sei casi trasmessi localmente sono stati segnalati nel Liaoning, quattro nell'Hebei, due a Pechino e uno nell'Heilongjiang, ha riferito la Commissione nel suo rapporto quotidiano. Non sono stati segnalati decessi correlati alla malattia. 17 pazienti Covid sono stati dimessi dagli ospedali cinesi ieri, 3 gennaio. Secondo i dati aggiornati a ieri, un totale di 4.323 casi importati sono stati segnalati nella Cina continentale. Tra questi, 4.037 sono stati dimessi dagli ospedali dopo la guarigione e 286 sono ancora ricoverati. Nessun decesso è stato segnalato tra i casi importati. Il numero totale di casi confermati di coronavirus in Cina dall'inizio della pandemia ha raggiunto quota 87.150, inclusi 411 pazienti ancora in trattamento. Secondo il rapporto della commissione, 82.105 pazienti sono stati dimessi dagli ospedali dopo il recupero e 4.634 hanno perso la vita a causa del virus. Secondo i dati aggiornati a ieri, 8.964 sono i casi confermati di Covid-19, inclusi 150 decessi, segnalati nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong, 46 casi a Macao, e 812 casi, inclusi sette decessi, in Taiwan.(Cip)