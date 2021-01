Germania: ministro Salute, ordinate dosi sufficienti di vaccino contro il Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania ha ordinato dosi “sufficienti” del vaccino contro il coronavirus sviluppato dall'azienda per le biotecnologie tedesca Biontech con la casa farmaceutica statunitense Pfizer. È quanto dichiarato dal ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Rheinische Post”. In questo modo, Spahn ha replicato alle critiche di quanti accusano il governo federale di una gestione inefficiente della campagna di vaccinazione contro il Covid-19, lamentando la scarsità di dosi del vaccino e la lentezza della campagna di somministrazione. Per il ministro della Salute tedesco, il fatto che, all'inizio di tale procedura, le dosi del vaccino siano scarse “non è un indizio che siano poche”. (Geb)