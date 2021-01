Energia: vicepremier russo Novak, Nord Stream 2 sarà certamente completato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, l'Agenzia danese per l'energia ha dichiarato che qualsiasi terza parte in grado di rilasciare un certificato legale di conformità potrà gestire questo processo. Il progetto Nord Stream 2 prevede due linee di condotte lunghe 1.220 chilometri che si estendono dalla costa russa attraverso il Mar Baltico sino alla Germania. Inizialmente avrebbe dovuto essere completato entro la fine del 2019. Tuttavia, la multinazionale svizzera Allseas – azienda leader nella costruzione di infrastrutture sottomarine – ha richiamato le sue navi posatubi dal Mar Baltico a causa delle sanzioni statunitensi. La Russia ha deciso di completare il progetto in modo indipendente e, nonostante le sanzioni statunitensi, la costruzione del Nord Stream 2 è ripresa attraverso l’impiego dalla nave posatubi Fortuna. (Rum)