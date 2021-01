Cina: Covid, oltre 73.500 persone hanno ricevuto prima dose del vaccino a Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 73.5000 persone hanno ricevuto la prima dose di vaccino Covid-19 in due giorni a Pechino, da quando la città ha iniziato la somministrazione a gruppi specifici di persone a maggior rischio di infezione. "Non sono stati osservati effetti collaterali gravi tra i riceventi del vaccino", ha spiegato Gao Xiaojun, portavoce della Commissione sanitaria municipale in una conferenza stampa. La campagna vaccinale attualmente copre principalmente nove gruppi di persone di età compresa tra 18 e 59 anni a Pechino. Questi includono gli ispettori doganali in prima linea e a contatto con le merci importate dalla catena del freddo e il personale che lavora nel settore dei trasporti nazionali e all'estero. "Le persone che ricevono la loro dose avranno le informazioni aggiornate sull'app del codice sanitario di Pechino", ha osservato Gao, aggiungendo che coloro che hanno piani urgenti per viaggiare all'estero possono richiedere la vaccinazione contro la Covid-19 presso il centro di servizi alla comunità. "Dopo che i vaccini avranno ricevuto l'approvazione del mercato, le autorità di Pechino inizieranno la vaccinazione per altri gruppi su prenotazione", aveva spiegato Gao in precedenza. (Cip)