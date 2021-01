Germania: corsa a presidenza Cdu, Merz favorito con il 22,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il 22,9 per cento, è Friedrich Merz il candidato favorito nella corsa a presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), che verrà eletto il 16 gennaio prossimo. È quanto si apprende da un sondaggio effettuato dall'istituto demoscopico tedesco Civey per il quotidiano “Handelsblatt”. Esponente della destra della Cdu, Merz è un deciso avversario della cancelliera tedesca, Angela Merkel, e delle sue politiche. Alla guida del partito democristiano-conservatore sono candidati anche Norbert Roettgen, presidente della commissione Affari esteri del Bundestag, e Armin Laschet, primo ministro della Renania settentrionale-Vestfalia. Nel sondaggio di Civey, il gradimento di Roettgen è al 20,7 per cento, mentre Laschet si ferma al 5,6 per cento. Il prossimo presidente della Cdu verrà eletto al congresso che il partito terrà il 16 gennaio. A causa delle restrizioni in vigore in Germania per contenere la pandemia di coronavirus, la riunione si svolgerà in formato virtuale, con il voto per posta. Il nuovo leader della Cdu succederà alla ministra della Difesa Annegret Kramp-Karrenbauer, che il 10 febbraio scorso ha annunciato le dimissioni dalla guida del partito. (Geb)