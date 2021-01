Cina-Argentina: scambio messaggi fra presidenti Xi e Fernandez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Cina e Argentina hanno concordato un ulteriore approfondimento delle relazioni bilaterali e della lotta congiunta contro la pandemia di Covid-19. È quanto emerso da uno scambio di messaggi fra il presidente cinese Xi Jinping e l'omologo argentino Alberto Fernandez. Lo riferisce l'emittente televisiva cinese "Cgtn". "La pandemia di Covid-19 è un test severo per il mondo intero. Persone in Cina e Argentina si sono aiutate a vicenda nella lotta contro il virus ed è stata promossa la tradizionale amicizia tra i due paesi. La Cina è disposta a rafforzare la cooperazione con l'Argentina nella ricerca e nello sviluppo e nell'uso dei vaccini e Pechino continuerà a fornire assistenza al paese sudamericano nella lotta contro la pandemia", ha detto Xi. Il presidente cinese ha aggiunto che la Cina attribuisce grande importanza allo sviluppo delle relazioni sino-argentine ed è disposta a lavorare con il Paese per migliorare la cooperazione di alta qualità nell'ambito della Belt and Road Initiative (Bri, Nuova via della seta), promuovere la costruzione di una comunità dal futuro condiviso per l'umanità e guidare insieme una partnership strategica per un maggiore sviluppo.