Cina-Argentina: scambio messaggi fra presidenti Xi e Fernandez (2)

- Da parte sua, Fernandez ha elogiato lo sviluppo di legami bilaterali e dei risultati della Cina nella lotta alla pandemia, e ha ringraziato Pechino per il suo sostegno al proprio paese nella lotta contro il virus. Sia Argentina che Cina sostengono il multilateralismo e sostengono il dialogo tra i paesi, il rafforzamento del dialogo regionale e lo sviluppo armonioso, ha osservato il leader argentino. "La Bri contribuisce ad approfondire la connettività e la comprensione reciproca tra i due paesi e l'Argentina è disposta a rafforzare la cooperazione con la Cina nell'ambito dei vaccini Covid e in altre aree per promuovere un maggiore sviluppo di una partnership strategica globale bilaterale", ha aggiunto Fernandez. (Cip)