Germania: per la "Bild", Merkel deve spiegare il fallimento della campagna di vaccinazione

- La cancelliera tedesca, Angela Merkel, deve fornire una spiegazione sul fallimento della campagna di vaccinazione contro il coronavirus che, avviata nell'Ue il 27 dicembre scorso, presenta carenze nelle dosi di vaccino e ritardi nella loro somministrazione. È quanto afferma il quotidiano “Bild”, che si schiera con quanti accusano il governo federale di inefficienze nella campagna di vaccinazione contro il Covid-19. “Volere il meglio” per la Germania in una “situazione disperata” come la pandemia di Sars-Cov2 !non è nazionalismo”, sostiene il “Bild”.Si tratta, infatti, dell'impegno che Merkel ha assunto “con il suo giuramento” da cancelliere. L'attacco prosegue: “Persone moriranno perché non vengono vaccinate quando avrebbero potuto già esserlo”. Tuttavia, “non ci si può vaccinare, perché non vi è vaccino sufficiente. Non in Germania, non in Europa”. Altrove, invece, tale carenza è assente, con il vaccino “importato dalla Germania”, dove è stato elaborato dall'azienda per le biotecnologie tedesca Biontech con la casa farmaceutica statunitense Pfizer. Il “Bild” si chiede, quindi, “di chi sia la colpa se la Germania ha ordinato troppo poco vaccino e troppo tardi”. In tali carenze, “anche la cancelliera gioca un ruolo cruciale”. È stata, infatti, Merkel a decidere “da sola e contro altri consigli di lasciare l'approvvigionamento del vaccino all'Ue”.La cancelliera ha trascurato il fatto che “l'amministrazione dell'Ue non è abbastanza efficiente” da poterle trasferire “la responsabilità di innumerevoli vite umane in Germania e in Europa”. In un confronto internazionale, “l'Ue ha fallito in questo compito storico”. In particolare, l'Ue “gestisce in maniera solidale la carenza di vaccino, invece di organizzare l'aiuto in modo pragmatica e rapida”. Per il “Bild”, inoltre, Merkel è rimasta “finora in silenzio” sulla “disfatta” della campagna di vaccinazione e ora dovrebbe spiegarne le cause. Si tratta “soprattutto” di un atto dovuto agli anziani che oggi “temono per la propria vita, poiché non possono essere vaccinati”. Secondo il “Bild”, Merkel “può ancora non soltanto spiegare gli errori del passato, ma anche correggerli con tutte le sue forze. Sarebbe davvero grandioso”. (Geb)