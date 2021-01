Iraq: portavoce esercito, qualunque scontro fra Usa e Iran avrà esiti catastrofici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esiti di qualunque scontro fra gli Usa e l’Iran saranno “catastrofici”, e sia Washington sia Teheran devono rispettare la sovranità irachena. Lo ha detto il portavoce del comandante in capo delle forze armate dell’Iraq, Yahya Rasol, in un’intervista all’emittente curdo-irachena “Rudaw”. “Non vogliamo che l’Iraq sia un punto di partenza per colpire Paesi vicini”, ha aggiunto. Le forze dell’esercito iracheno, ha proseguito Rasol, sono molto capaci, e le forze armate monitorano l’escalation nella regione; alla luce dello scontro fra Stati Uniti e Iran, ciò che importa a Baghdad è “l’interesse dell’Iraq”. (Res)