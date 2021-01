Norvegia: premier Solberg annuncia nuove restrizioni anti Covid per due settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Norvegia imporrà nuove restrizioni per prevenire una nuova ondata di contagi di coronavirus. Lo ha annunciato ieri sera la premier, Erna Solberg, secondo cui fra le misure adottate ci sarà il divieto a livello nazionale di servire alcolici in ristoranti e bar e di non invitare gli ospiti a casa. Il Paese nordico ha visto un aumento dei casi nell'ultimo mese e ora stima che il suo numero R, che rappresenta al quota media di persone a cui una persona contagiata trasmetterà il virus, è di 1,3. "Vediamo più segnali di una nuova ondata di infezioni", ha detto Solberg in una conferenza stampa, citando le celebrazioni di Natale e Capodanno e l'emergere della variante più contagiosa del virus identificata inizialmente nel Regno Unito e, successivamente, isolata in diversi Paesi. I norvegesi dovranno di fatto sospendere la maggior parte delle loro attività sociali per le prossime due settimane per tenere sotto controllo il virus, ha detto Solberg. “Vi chiedo di non invitare visitatori a casa. Aspettate quindici giorni prima di invitare qualcuno a casa o visitare altre persone", ha detto la premier. (Sts)