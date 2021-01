Germania: sondaggio, il 78 per cento favorevole ad aumento tasse per i più ricchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 78 per cento dei tedeschi è favorevole all'aumento delle tasse per le fasce di reddito più elevate, al fine di finanziare la risposta del governo federale alla crisi del coronavirus. È quanto si apprende da un sondaggio effettuato dall'istituto demoscopico tedesco Wahlen per l'emittente televisiva “Zdf”. Il 20 per cento del campione si è dichiarato contrario, mentre il 2 per cento ha affermato di non avere alcuna opinione. Il presidente del Bundestag, Wolfgang Schaeuble, si è detto favorevole ad aumentare le tasse per i più ricchi come strumento contro la crisi. La priorità deve, infatti, essere data alla riduzione della spesa pubblica e al rafforzamento della crescita. Per Schaeuble, se ciò comporta un aggravio del carico fiscale, “il mondo non finirà”. Una posizione diametralmente opposta a quella dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), di cui lo stesso Schaeuble è esponente. La ministra della Difesa Annegret Kramp-Karrenbauer, presidente dimissionaria della Cdu, è infatti contraria ad aggravare il carico fiscale per le fasce di reddito più elevate. (Geb)