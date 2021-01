Secondo il vicepremier russo Novak, il Nord Stream 2 sarà certamente completato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto del gasdotto Nord Stream 2, tenendo conto del sostegno dei Paesi e delle aziende europee, sarà sicuramente completato. Lo afferma il vice primo ministro russo, Aleksander Novak, in un'intervista all’emittente televisiva “Rbk Tv”. "Il bastone delle sanzioni sostiene sempre la concorrenza, ma utilizza strumenti che non sono affatto basati sul mercato", ha detto Novak. “Tutti lo dichiarano e lo capiscono apertamente. Gli stessi Paesi che sono interessati alla realizzazione di questo progetto, parlo di Paesi e le aziende europee, sostengono il progetto. E sono sicuro che, tenendo conto di questo sostegno, il gasdotto verrà realizzato", ha proseguito il vicepremier.Nei giorni scorsi è stato reso noto che la norvegese Det Norske Veritas (Dnv) Gl si è rifiutata di certificare il gasdotto Nord Stream 2 a causa delle sanzioni statunitensi. La società norvegese ha fatto sapere che interromperà tutte le attività per controllare il sistema di condutture fintanto che resteranno in vigore le sanzioni statunitensi. Dnv Gl è partner dei progetti Nord Stream e Nord Stream 2, tanto che dal 2012 la società certifica annualmente il primo gasdotto con l’intento di ridurre al minimo i rischi per la vita umana, la proprietà e l'ambiente. L'ispezione del gasdotto è obbligatoria nella sua sezione danese, la cui costruzione non è ancora iniziata ed è prevista per metà gennaio.In precedenza, l'Agenzia danese per l'energia ha dichiarato che qualsiasi terza parte in grado di rilasciare un certificato legale di conformità potrà gestire questo processo. Il progetto Nord Stream 2 prevede due linee di condotte lunghe 1.220 chilometri che si estendono dalla costa russa attraverso il Mar Baltico sino alla Germania. Inizialmente avrebbe dovuto essere completato entro la fine del 2019. Tuttavia, la multinazionale svizzera Allseas – azienda leader nella costruzione di infrastrutture sottomarine – ha richiamato le sue navi posatubi dal Mar Baltico a causa delle sanzioni statunitensi. La Russia ha deciso di completare il progetto in modo indipendente e, nonostante le sanzioni statunitensi, la costruzione del Nord Stream 2 è ripresa attraverso l’impiego dalla nave posatubi Fortuna. (Rum)