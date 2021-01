Germania: Cdu, il piano di Laschet e Spahn per il riorientamento del partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una moratoria per le imposte sulle imprese, l'istituzione di un ministero per la Digitalizzazione e tolleranza zero contro la criminalità. Sono questi alcuni dei dieci punti in cui è articolato “Impulse 2021”, il piano per il riorientamento dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) elaborato da due tra i massimi esponenti del partito, il primo ministro della Renania-settentrionale-Vestfalia, Armin Laschet, e il ministro della Salute, Jens Spahn. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il documento è stato reso noto mentre mancano 12 giorni al congresso che la Cdu terrà il 16 gennaio per eleggere il suo nuovo presidente. Tra i candidati, vi è Laschet, che ha formato un “ticket” con Spahn. In “Impulse 2021”, i due affermano anche la necessità di promuovere le start up e, come lezione appresa dalla pandemia di coronavirus, rafforzare le capacità degli uffici di sanità, nonché il lavoro da casa sia per le imprese sia per la pubblica amministrazione. Il piano di Laschet e Spahn evidenzia poi che “l'intera ampiezza della società” tedesca deve riflettersi nella Cdu. Inoltre, per il partito viene tracciata “una chiara linea di demarcazione” contro l'estrema destra. Con Laschet sono candidati alla presidenza della Cdu Friedrich Merz, esponente della destra del partito, e Norbert Roettgen, presidente della commissione Affari esteri del Bundestag. Il prossimo presidente della Cdu verrà eletto al congresso che la formazione democristiano-conservatrice terrà il 16 gennaio. A causa delle restrizioni in vigore in Germania per contenere la pandemia di coronavirus, la riunione si svolgerà in formato virtuale, con il voto per posta. Il nuovo leader della Cdu succederà alla ministra della Difesa Annegret Kramp-Karrenbauer, che il 10 febbraio scorso ha annunciato le dimissioni dalla guida del partito. (Geb)