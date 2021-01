Terremoto: nuova scossa di magnitudo 4.7 in Croazia, avvertita nuovamente a Petrinja

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo terremoto di magnitudo 4.7 è stato avvertito in Croazia. Lo riferisce l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), secondo cui la scossa è stata avvertita alle 07:49 a una profondità di 10 chilometri. In precedenza i media croati hanno riferito che un terremoto di magnitudo 3.5 è stato avvertito nuovamente nell’area di Petrinja, la città più colpita dal sisma di magnitudo 6.2 dello scorso 29 dicembre.Lo scorso 2 gennaio, la Croazia ha dichiarato una giornata di lutto per le sette vittime del terremoto di magnitudo 6.2 che ha colpito la contea di Sisak-Moslavina il 29 dicembre. Il sisma ha causato il ferimento di dozzine di persone e ingenti danni materiali. Bandiere degli edifici istituzionali sono a mezz'asta per onorare le vittime: una ragazza di 12 anni uccisa nella città di Petrinja, cinque residenti nel villaggio di Majske Poljane e un organista rinvenuto sotto le macerie di una chiesa a Zazina, nei pressi di Sisak.Più di 2 mila edifici sono stati danneggiati dal devastante terremoto che ha colpito la zona. La città vecchia di Petrinja ha subito i danni maggiori e nella contea cinque scuole sono state rase al suolo; l'ospedale di Sisak è stato gravemente danneggiato; e diversi edifici religiosi sono stati distrutti, inclusa la cattedrale nella città di Sisak. (Res)