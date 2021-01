Libano: Covid, il Paese verso nuova serrata totale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Libano deciderà oggi di rafforzare ulteriormente le misure di contenimento della pandemia di Covid-19, dopo che il numero di casi nel Paese è aumentato a livelli senza precedenti, mentre proseguono le richieste di una nuova serrata generalizzata da parte dei lavoratori del settore sanitario. Secondo il quotidiano panarabo "Asharq al Awsat", questi ultimi lanciano l’allarme riguardo al prossimo periodo, in cui dovrebbe verificarsi un aumento ulteriore dei contagi. Mentre la commissione Salute del parlamento ha proposto una chiusura di tre settimane per limitare la crescita delle infezioni e concedere respiro al personale medico, una nuova serrata potrebbe essere imposta già a partire da giovedì 7 gennaio, dopo il Natale ortodosso. Secondo quanto dichiarato in un’intervista radiofonica da Petra Khoury, consigliera del primo ministro uscente Hassan Diab, la situazione sanitaria nel Paese è “catastrofica”, e mentre “la data della chiusura non è stata ancora definita, per quanto riguarda la durata, essa sarà di almeno tre settimane”. (Res)