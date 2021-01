Giordania: il governo chiede la fiducia, la votazione a partire da domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impatto della crisi del Covid-19 è stato al centro della dichiarazione che il primo ministro della Giordania, Bishr al Khasawneh, ha presentato ieri al nuovo parlamento di Amman, dichiarazione sulla base della quale i deputati giordani decideranno – al termine di un dibattito che prenderà il via domani – se concedere o meno la fiducia all’esecutivo. Nella sua dichiarazione, il premier ha promesso di ritornare gradualmente all’insegnamento in presenza in scuole e università, a partire dal secondo semestre, che in genere comincia verso la metà di gennaio, e si è impegnato a rivedere la decisione sul coprifuoco totale imposto ogni venerdì, tutte le settimane, in caso di stabilità della situazione epidemiologica. Per quanto riguarda l’economia, Al Khasawneh ha fatto riferimento alle dure conseguenze della pandemia, sottolineando che il regno è riuscito a proteggere la stabilità della situazione economica e finanziaria del Paese nonostante tutte le difficoltà, fornendo protezione sociale ai settori, alle attività e agli individui più danneggiati. Il governo e il parlamento. La votazione per la fiducia è attesa verso la metà della prossima settimana e secondo fonti parlamentari il governo dovrebbe ottenere “tranquillamente” la fiducia, nonostante il clima “instabile” del parlamento. (Res)