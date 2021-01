Regno Unito: attesa oggi la sentenza sulla possibile estradizione di Assange negli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina il tribunale Old Bailey di Londra prenderà una decisione in merito all’estradizione di Julian Assange, fondatore di Wikileaks. Assange, 49 anni, è accusato di aver violato “l’Espionage Act” attraverso la pubblicazione di documenti diplomatici e militari segreti nel 2010. La decisione spetterà al giudice distrettuale Vanessa Baraitser. Se la corte inglese dovesse confermare i capi di imputazione, Assange sarebbe costretto a fare ritorno negli Usa dove, qualora venisse condannato, rischia sino a 175 anni di carcere. La compagna di Assange, Stella Moris, in una lettera pubblicata ieri dall’edizione domenicale del “Daily Mail”, sostiene che la decisione di consentire l’estradizione non sarebbe solo una “farsa”, ma danneggerebbe il diritto alla libertà tanto sostenuto in Regno Unito. Secondo Morris, che da Assange ha avuto due figli, una sentenza favorevole all’estradizione “Riscriverebbe le regole di ciò che è lecito pubblicare” e “congelerebbe il dibattito libero e aperto sugli abusi commessi dal nostro stesso governo e anche di molti altri governi stranieri”. (Rel)