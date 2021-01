Germania: Post (SpD), accoglienza richiedenti asilo è imperativo di umanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accogliere i richiedenti asilo in Germania è “un imperativo di umanità”. È quanto dichiarato da Achim Post, vicecapogruppo del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) al Bundestag. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, in questo modo Posto ha replicato a quanti nell'Unione cristiano-democratica (Cdu) hanno chiesto di fermare gli ingressi in territorio tedesco dei profughi che attualmente si trovano nei campi allestiti in Bosnia-Erzegovina e sulle isole della Grecia. Tra queste voci la più autorevole è quella di Friedrich Merz, esponente della destra della Cdu e candidato alla presidenza del partito. Secondo Merz, la Germania dovrebbe fermare l'accoglienza dei richiedenti asilo attualmente in Bosnia-Erzegovina e Grecia. Con l'Ue, il governo tedesco dovrebbe invece sviluppare iniziative per fornire aiuto ai due Paesi e agli Stati di provenienza e transito dei migranti. L'obiettivo è porre fine alla migrazione illegale. Secondo Post, queste sono dimostrazioni di “freddezza”. Il vicecapogruppo della SpD ha aggiunto che nei campi profughi sulle isole della Grecia e in Bosnia-Erzegovina è attualmente in corso “un'emergenza umanitaria”. (Geb)