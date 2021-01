Energia: vicepremier russo Novak, prodotti petroliferi bielorussi potrebbero transitare da nostri porti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una parte delle esportazioni di prodotti petroliferi bielorussi potrebbe transitare attraverso i porti russi già nel 2021. Lo ha affermato il vice primo ministro russo Aleksander Novak in un’intervista all’emittente televisiva “Rbk Tv”. "Oggi abbiamo capacità attraverso i porti marittimi per il trasbordo di prodotti petroliferi. In linea di principio, se ci saranno delle condizioni economiche reciprocamente vantaggiose, sarebbe possibile far transitare più prodotti attraverso i porti russi. Questo lavoro ora viene svolto a livello dei ministeri dei Trasporti dei nostri Paesi, nonché a livello aziendale", ha detto Novak. Secondo il vicepremier, “è del tutto possibile che già nel 2021” partano queste attività, “tenendo conto degli accordi e delle questioni attuali che sono in corso di elaborazione tra le società. A mio parere, il 2021 è un periodo molto concreto in cui potremmo iniziare". Il mese scorso si è appreso che la società bielorussa Bnk Limited, controllata della società petrolifera bielorussa Belneftekhim, avrebbe sospeso temporaneamente l'esportazione di prodotti petroliferi verso il porto lituano di Klaipeda. (Rum)