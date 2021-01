Regno Unito: ministro Salute Hancock su nuovo blocco nazionale, "non escludiamo nulla"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito non esclude alcuno scenario per quanto riguarda la gestione della crisi sanitaria provocata dal Covid-19, nemmeno una nuova serrata generale. Lo ha detto il ministro della Salute, Matt Hancock, questa mattina ai microfoni di “Sky News”. Il numero di contagi da Covid-19 sta aumentando rapidamente in alcune parti del Regno Unito e il governo non esclude ulteriori misure per cercare di frenarne la diffusione, incluso un blocco nazionale, ha detto Hancock. "È una situazione molto difficile in termini di aumento dei contagi legati al virus", ha detto il ministro. Alla domanda se il governo stesse valutando la possibilità di imporre un nuovo blocco nazionale, Hancock ha risposto: "Non escludiamo nulla". (Rel)