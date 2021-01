Business news: Colombia, multata Odebrecht e altre società per violazione libera concorrenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sovrintendenza per l’industria e il commercio della Colombia (Sic) ha emesso sanzioni per un totale di 295,1 miliardi pesos (84,5 milioni di dollari) contro la compagnia di costruzioni brasiliana Odebrecht e altre società per avere violato il principio della libera concorrenza durante l’aggiudicazione dei lavori per la costruzione della Ruta del Sol, un progetto di infrastruttura stradale per collegare il centro e il nord della Colombia. Oltre a Odebrecht, multata per 175,6 miliardi di pesos, sono state sanzionate anche Corficolombiana (55,6 miliardi di pesos), Episol - sussidiaria di Corficolombiana - (33,8 miliardi di pesos) e il consorzio Concesionaria che si aggiudicò il contatto nel 2010 (221,4 milioni di pesos). Sanzionate anche quattro persone, di cui tre legate a Odebrecht e una a Corficolombiana, per avere “collaborato, agevolato, autorizzato, eseguito o tollerato il sistema di restrizione della libera concorrenza”, si legge in un comunicato della Sic. La procura stima in oltre 28 milioni di dollari l’ammontare delle tangenti pagate da Odebrecht in Colombia. Odebrecht è accusata di avere pagato tangenti a funzionari di alto livello in diversi paesi dell’America latina per aggiudicarsi almeno 100 progetti di infrastrutture pubbliche, per un totale di quasi 12 miliardi di dollari di profitti. (Res)