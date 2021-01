Business news: Brasile, stato di Rio avvia processo privatizzazione società forniture idriche e fognature

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dello stato di Rio de Janeiro, in Brasile, ha pubblicato l'avviso di asta per la concessione del servizio di forniture idriche e raccolta e trattamento delle acque reflue al settore privato per i prossimi 35 anni, attualmente gestito dalla Compagnia statale di acqua e fogne (Cedae). Per facilitare la privatizzazione, il servizio attualmente in mano alla Cedae sarà divisa in quattro blocchi. Il blocco 1 coprirà la zona sud di Rio e i comuni di Sao Gonçalo, Aperibé. Miracema, Cambuci, Macacu Waterfalls, Cantagalo, Casimiro de Abreu, Cordeiro, Duas Barras, Magé, Maricá, Itaocara, Itaboraí, Rio Bonito, Sao Sebastiao do Alto, Saquarema, Sao Francisco de Itabapoana e Tanguá. Il blocco 2 comprende la regione di Barra da Tijuca e Jacarepaguá e le città di Miguel Pereira e Paty do Alferes. Il resto della zona ovest di Rio (tranne Barra e Jacarepaguá) sarà incluso nel blocco 3 insieme a tre città nella Baixada Fluminense (Itaguaí, Seropédica e Paracambi) e tre nel sud dello stato (Piraí, Rio Claro e Pinheral). Il Blocco 4 comprende il centro e la zona Nord di Rio, oltre a otto città della Baixada Fluminense: Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Belford Roxo, Japeri, Mesquita, Nilópolis, Queimados e Sao Joao de Meriti. (Res)