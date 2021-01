Elezioni Usa: Trump ha esercitato pressioni sul segretario di Stato della Georgia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella registrazione della chiamata ottenuta dalla "Washington Post", Raffensberger respinge la richiesta di Trump, e afferma che i dati a disposizione del presidente sono "falsi". La chiamata di Trump giunge dopo una audizione sulle presunte irregolarità elettorali tenuta dal Senato della Georgia, durante la quale esperti forensi hanno denunciato la rimozione dai tabulati di circa 30mila voti per Trump e l'attribuzione a Biden di circa 12.173 voti per il presidente uscente. Le accuse, che non sono state verificate in sede giudiziaria, sono state avanzate da Lynda McLaughlin, dell'organizzazione Data Integrity Group, e da due esperti del settore, Justin Mealey e Dave Lobue. Quest'ultimo ha servito come tecnico per la guerra elettronica presso la Marina militare Usa e poi come contractor, analista di dati e programmatore per la Cia e per il Centro nazionale antiterrorismo. (Nys)