Infrastrutture: Giappone, via libera a progetto galleria sottomarina tra Honshu e Hokkaido (2)

- L'Hokkaido è ad oggi l'unica delle quattro maggiori isole giapponesi a non disporre di un collegamento stradale con l'Honshu. Il nuovo tunnel disporrebbe di una struttura a due livelli: quello superiore sarebbe riservato alle automobili con tecnologia a guida autonoma, mentre quelle che non dispongono di tale tecnologia verrebbero trasportate da appositi veicoli per ragioni di sicurezza; il livello inferiore, invece, verrebbe riservato al traffico dei treni merci. Secondo alcune stime del Japan Projest-Industry Council, la nuova galleria, la cui costruzione richiederebbe 15 anni, consentirebbe di aumentare di 600mila tonnellate annue le spedizioni di generi alimentari dall'Hokkaido, il principale granaio del Paese. (Git)