Corea del Sud: coronavirus, governo inasprisce misure di distanziamento sociale (4)

- Il governo sudcoreano ha siglato anche un accordo con Pfizer e Janssen (Johnson & Johnson) per l'acquisto di dosi di vaccino sufficienti a immunizzare 16 milioni di persone dal coronavirus. Lo ha annunciato la scorsa settimana il primo ministro della Corea del Sud, Chung Sye-kyun. Seul aveva già avviato le procedure per l'acquisto di vaccini da quattro aziende farmaceutiche, incluse Pfizer e Janssen, e tramite l'iniziativa globale Covax, sostenuta dall'Organizzazione mondiale della sanità. Gli accordi sono parte di un programma definito da Seul per immunizzare l'85 per cento della popolazione sudcoreana, pari a circa 51 milioni di persone. (Git)