Singapore: il pil ha subito una contrazione del 5,8 per cento nel 2020

- Singapore ha chiuso il 2020 con una contrazione del prodotto interno lordo del 5,8 per cento, un record storico negativo per la città-Stato. I dati preliminari pubblicato dal governo di quel Paese oggi, 4 dicembre, confermano il quarto trimestre di contrazione economica consecutivo: tra ottobre e dicembre scorsi l'economia di Singapore ha subito una contrazione del 3,8 per cento. Singapore, che aveva chiuso il 2019 con una crescita dello 0,7 per cento, ha registrato nel 2020 il peggior risultato economico dalla sua indipendenza, nel 1965. Secondo i dati forniti dal ministero del Commercio e dell'industria, nel quarto trimestre il settore dei servizi ha subito una contrazione del 6,8 per cento, mentre quello delle costruzioni è crollato del 28,5 per cento; in controtendenza la manifattura, che è cresciuta del 9,5 per cento. (segue) (Fim)