Singapore: il pil ha subito una contrazione del 5,8 per cento nel 2020 (2)

- Il governo di Singapore ha rivisto al rialzo le previsioni relative all’andamento dell’economia nel 2021, e prevede per il 2021 una crescita compresa tra il 4 e il 6 per cento del pil. Lo riferisce il quotidiano “Nikkei”, precisando che i funzionari del ministero del Commercio e dell’industria della Città-Stato di aspettano un ritorno alla crescita “graduale”. Nel terzo trimestre 2020 il pil di Singapore ha subito una contrazione del 5,8 per cento. (segue) (Fim)