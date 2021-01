Usa: frattura tra i Repubblicani su certificazione elezione Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo bipartisan di parlamentari statunitensi dei partiti Repubblicano e Democratico ha sollecitato ieri, 3 gennaio, a prendere atto dell'esito delle elezioni presidenziali dello scorso 3 novembre, e rinunciare a contestare in sede congressuale il voto espresso il mese scorso dai grandi elettori in favore del presidente eletto Joe Biden. All'interno del Partito repubblicano, però, si è aperta una profonda frattura tra quanti intendono riconoscere l'esito ufficiale del voto, e i parlamentari che invece intendono contestare formalmente la regolarità delle elezioni, e dunque il voto del collegio elettorale. Senatori repubblicani come Susan Collins, Lisa Murkowski e Mitto Romney, già noti per la loro personale opposizione a Trump, hanno puntato l'indice contro i colleghi che non accettano l'esito del voto, e si sono uniti al comunicato bipartisan congiunto che proclama la "conclusione" del processo elettorale. Una dozzina di senatori repubblicani, incluso Ted Cruz, del Texas, hanno invece annunciato apertamente il loro sostegno ad una mozione che contesta il voto dei grandi elettori in favore di Biden, sulla base delle presunte frodi e irregolarità elettorali che si sarebbero verificate in Stati chiave quali Georgia, Pennsylvania, Michigan e Arizona. I senatori repubblicani in questione, e oltre un centinaio di loro colleghi alla Camera, paiono interessati non tanto a ribaltare davvero l'esito del voto - una circostanza mai verificatasi prima, e che richiederebbe il sostegno della maggioranza di entrambe le Camere - quanto piuttosto ad assumere una posizione pubblica a sostegno di quanti contestano l'esito ufficiale delle elezioni, nonostante le decine di cause legali respinte dalla magistratura Usa. (Nys)