Business news: Perù, Congresso approva nuova legge agraria

- Il Congresso del Perù ha approvato la riforma della legge agraria, dopo quattro tentativi falliti, con 58 voti a favore, 31 contrari e 29 astensioni. Il testo, riferisce la stampa locale, prevede tra le altre cose una remunerazione di base non inferiore al salario minimo nazionale, pari a 930 soles (210 euros). I lavoratori, inoltre, potranno accedere al 5 per cento degli utili dell’impresa per i prossimi due anni. Negli anni seguenti questa percentuale salirà a 7,5 per cento fino ad arrivare al 10 per cento nel 2027. Secondo quanto previsto dalla nuova legge la giornata lavorativa dovrà avere un minimo di quattro ore e un massimo di otto e le ore extra dovranno essere retribuite. Viene inoltre vietato alle aziende di usare meccanismi per esternalizzare i servizi. La legge stabilisce un aumento progressivo dei contributi versati ai lavoratori del settore e prevede 30 giorni di vacanze per ogni anni di servizio. Le disposizioni si applicano alle aziende che sviluppano colture o allevamenti, ad eccezione delle associazioni di produttori. Sono escluse le attività agroindustriali di frumento, tabacco, semi oleosi, oli e birre. La Confederazione generale dei lavoratori del Perù ha criticato la legge affermando che il salario minimo di 930 soles è insufficiente e chiedendo un aumento a 1.395 soles (315 euro). (Res)