Business news: Brasile, banca Caixa lancia programma micro finanziamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della banca statale del Brasile Caixa Economica Federal, Pedro Guimaraes, ha informato che l'istituzione lancerà a breve una linea di credito definita "programma di microfinanza". Nell'ambito del programma saranno offerti finanziamenti che vanno dai 500 real (80 euro) ai 2 mila real (320 euro) in favore di più di 10 milioni di brasiliani, con tassi di interesse compresi tra l'1,5 per cento e il 2,5 per cento al mese. "Questi sono tassi di interesse molto più bassi e consentiranno a più di 10 milioni di brasiliani di avere accesso al credito in modo sicuro e veloce. Questo rafforza l'attività bancaria e l'accesso della popolazione più povera al settore finanziario", ha spiegato Guimaraes, durante un'intervista al programma Voz do Brasil di "Agencia Brasil". (Res)