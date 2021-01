Usa: la democratica Pelosi si aggiudica la presidenza della Camera per la quarta volta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza democratica alla Camera dei rappresentanti Usa ha eletto Nancy Pelosi presidente della Camera del 117mo Congresso federale ieri, 3 gennaio, in un voto segnato dall'opposizione di alcuni parlamentari democratici moderati. Il voto della Camera, conclusosi con 216 voti in favore di Pelosi, e 206 contrari, è stato un passaggio più drammatico di quanto la stessa Pelosi e il suo partito avrebbero immaginato appena due mesi fa, prima delle elezioni generali del 3 novembre, che hanno visto i Repubblicani riconquistare numerosi seggi parlamentari perduti alle precedenti elezioni di medio termine. Diversi democratici moderati hanno imputato tale inatteso risultato all'eccessivo assecondamento, da parte di Pelosi, della corrente ultra-progressista del Partito, rappresentata da figure emergenti come quella della deputata Alexandria Ocasio-Cortez. Ieri, comunque, solo 5 deputati democratici hanno rifiutato di sostenere la candidatura di Pelosi alla presidenza della Camera, meno dei 15 che le si opposero lo scorso anno. l'80enne Pelosi ha già annunciato che il suo quarto mandato sarà anche l'ultimo. (Nys)