Giappone: coronavirus, governo si prepara a proclamare nuova emergenza

- Il governo del primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, si prepara a dichiarare un nuovo stato di emergenza sanitaria all'inizio di questa settimana, in risposta al sensibile aumento dei contagi a Tokyo e nell'area metropolitana circostante. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", secondo cui il provvedimento, richiesto espressamente dalla governatrice di Tokyo, Yuriko Koike, si estenderà alla capitale e alle prefetture limitrofe di Kanagawa, Saitama e Chiba. Il governo giapponese, allora guidato dal premier Shinzo Abe, era già rcorso alla proclamazione dello stato di emergenza dal 7 aprile alla fine di maggio dello scorso anno. Il primo ministro Suga in persona ha anticipato l'approvazione del provvedimento durante una conferenza stampa nella mattinata di oggi, 4 gennaio: "Come governo, stiamo prendendo in considerazione la dichiarazone dello stato di emergenza. Lavoreremo ai dettagli il prima possibile per ridurre efficacemente il rischio di contagio nell'ambito della ristorazione", ha dichiarato il primo ministro, aggiungendo che secondo le valutazioni degli esperti consultati dal governo, bar e ristoranti della capitale sarebbero all'origine di molti dei contagi registrati a Tokyo. La capitale ha registrato un record di 1.337 casi giornalieri la scorsa settimana, e ieri il numero dei pazienti positivi al coronavirus in terapia intensiva è aumentato a 100. (segue) (Git)