Regno Unito: leader laburista Starmer, serve nuova serrata anti Covid entro 24 ore

- Il leader laburista Keir Starmer ha chiesto l'introduzione di un nuovo blocco a livello nazionale entro 24 ore per controllare la diffusione del coronavirus a seguito dell’ondata di nuovi casi. Dopo che oggi sono stati segnalati più di 50 mila casi di positività al Covid-19 per il sesto giorno consecutivo, Starmer ha detto che il virus è “chiaramente fuori controllo” ed è “inevitabile” che lunedì alcune scuole rimarranno chiuse. Non è chiaro quali siano le proposte effettive di Starmer anche se, secondo l’emittente televisiva “Itv”, il leader laburista proporre una serrata più simile a quella di novembre che non a quella adottata lo scorso marzo. Le parole di Starmer giungono dopo che questa mattina il premier, Boris Johnson, ha dichiarato alla “Bbc” che il sistema di restrizioni in Inghilterra "probabilmente sta per inasprirsi" a causa dell'aumento dei contagi. (Rel)