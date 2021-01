Covid: sindaco Frosinone, ritorno a scuola da rivedere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritorno in aula degli studenti, a pieno regime "è sicuramente un obiettivo comune del Governo, della Regione e di tutti gli enti locali. Ma ci devono essere le premesse logistiche e sanitarie che permettano la normalizzazione della situazione in perfetta sicurezza e senza creare disagi più gravi, di quelli attuali, alle famiglie, poiché la cura rischierebbe di essere peggiore del male". Lo ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani. "È necessario pianificare attentamente le prossime tappe - ha aggiunto - senza avventurarsi in proiezioni teoriche molto lontane dall'attuale assetto del sistema dei trasporti pubblici, soprattutto intercomunali, verificando le esigenze dei docenti, del personale Ata, degli studenti e delle famiglie nei singoli istituti scolastici, soprattutto in riferimento alla mobilità in ingresso e in uscita dal capoluogo e dalle città più grandi dell'intera provincia". (segue) (Com)