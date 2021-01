Covid: oggi in Abruzzo vaccinate 471 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 471 le persone sottoposte a vaccinazione anti Covid 19 oggi in Abruzzo, nella seconda giornata della campagna regolare avviata in tutte le Asl. Nel dettaglio, nella Asl Lanciano-Vasto-Chieti sono stati inoculati 83 vaccini (65 all'ospedale di Chieti e 18 in quello di Vasto); nella Asl di Pescara 88; e nella Asl di Teramo 300 (138 a Teramo, 66 a Giulianova e 96 ad Atri) . Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità. Le vaccinazioni, come programmato, hanno riguardato anche esclusivamente operatori sanitari e socio-sanitari: 185 maschi e 286 femmine. Complessivamente, ad oggi, in Abruzzo sono state somministrate 1.155 dosi di vaccino. (Com)