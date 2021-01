Libano: segretario Hezbollah Nasrallah, nostro movimento fra i più indipendenti della Storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito sciita libanese Hezbollah è uno dei movimenti di resistenza “più indipendenti” della Storia, e il sostegno che l’Iran offre al Libano “non è condizionale”. Lo ha detto oggi il segretario generale di Hezbollah, Hassan Nasrallah, in un discorso televisivo pronunciato in occasione dell’anniversario dell’assassinio del generale Qassem Soleimani, comandante della Forza Quds dei Guardiani della rivoluzione islamica iraniani, e di Abu Mahdi al Muhandis, vice comandante delle Unità di mobilitazione popolare (Pmu) sciite irachene, uccisi esattamente un anno fa in un raid statunitense all’aeroporto internazionale di Baghdad, in Iraq. Nasrallah ha innanzitutto commemorato i due “martiri” Soleimani e Al Muhandis, che oltre a dover essere “onorati” meritano “rispetto e gratitudine”. Nasrallah si è poi soffermato lungamente sui rapporti fra il suo movimento, il Libano e l’Iran, anche in riferimento alle controverse dichiarazioni fatte ieri dal comandante della Forza aerospaziale dei pasdaran iraniani, generale Amir-Ali Hajizadeh, secondo cui “tutte le capacità missilistiche (della Striscia di) Gaza e del Libano sono state acquisite grazie al sostegno dell’Iran”. (segue) (Res)