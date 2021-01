Libano: segretario Hezbollah Nasrallah, nostro movimento fra i più indipendenti della Storia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Iran non ha abbandonato il Libano e la Siria, nonostante la sua guerra con l’Iraq”, ha detto Nasrallah. “Chiedo ai libanesi: chi ha sostenuto il Libano nel liberare il suo territorio? Chi è stato al fianco dei libanesi e li ha protetti e difesi? Chi ha fornito loro armi per la liberazione del 2000?”, ha aggiunto. Le dichiarazioni del generale Hajizadeh, ha aggiunto il segretario di Hezbollah, sono state travisate e distorte dai media libanesi: “il sostegno dell’Iran alla resistenza in Libano non è condizionale, e mira a difendere il territorio e la sovranità del Paese”, ha detto. Hezbollah, ha detto Nasrallah, figura “tra i movimenti di resistenza più indipendenti della Storia”. “Alcuni sostengono che l’Iran si baserà sui suoi alleati e amici per la rappresaglia contro l’assassinio di Soleimani, ma questo non è vero”, ha proseguito. “L’Iran è forte e saprà rispondere al momento appropriato”, ha aggiunto. (Res)